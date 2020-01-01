أسطورة ليفربول: صلاح وماني وفيرمينو؟ أقوى معًا

نجم ليفربول السابق يطالب بعدم رحيل أي من أطراف الثلاثي الهجومي

طالب مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق بعدم رحيل أي من أضلاع الثلاثي الهجومي للريدز خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت المصادر الإنجليزية قد رجحت احتمالية رحيل أحد الثلاثي في الميركاتو، وما يتبقى فقط هو تحديد من سيكون صلاح أم ماني أم فيرمينو.

وفي ذلك الإطار، يقول أوين إن الخط الهجومي الثلاثي لليفربول تحول إلى وحدة واحدة مرعبة تمت صناعتها بواسطة يورجن كلوب.

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وأضاف لبي بي سي: "لقد صنع الثلاثي معًا أرقامًا مميزة وأداء لا يصدق مع ليفربول، إنهم يتمتعون بقوة جماعية أكبر من مجموع القوة الفردية لكل منهم منفردًا"

وتابع: "إذا أخذت لاعبين يشكلون قوة في فريق ما ووضعتهم في فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو غيره، فهل سيكونون جيدين بدون بعضهم البعض؟"

وأردف: "هذا الفريق يندمج جيدًا مع بعضه البعض، وأعتقد أن المهاجمين يستفيدون كثيرًا من المدافعين ولاعبي الوسط الذين لا يتوقفون عن الركض"

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وسجل صلاح الذي يطالب الكثيرون برحيله بشكل مفاجئ 91 هدفا من خلال 144 مباراة مع ليفربول، كما أنه هو هداف العقد الماضي بالنسبة للريدز وهداف آخر نسختين للدوري الإنجليزي الممتاز.