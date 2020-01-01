أسطورة فرنسا: ميسي؟ فتى متوحد جعل جريزمان يعاني

كريستوف دوجاري أسطورة كرة القدم الفرنسية يسخر من ميسي سخرية لاذعة بسبب جريزمان

سخر النجم الفرنسي السابق كريستوف دوجاري من قائد برشلونة ليونيل ميسي بسبب ماي يعانيه جريزمان منذ الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني الصيف الماضي.

وكان جريزمان قد انضم إلى ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه واجه مشاكل في التأقلم وأثير الجدل حول توتر علاقته مع ميسي.

وبسبب ذلك، دافع دوجاري عن مواطنه جريزمان، وأكد أن فتى مصاب بالتوجد يبلغ طوله 150 سم ــ يقصد ميسي ــ هو من يتسبب في معاناة المهاجم الفرنسي.

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وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة أر إم سي الفرنسية أن أنطوان جريزمان بإمكانه أن يضع ليونيل ميسي في فمه في حال أراد ذلك أو كانت هناك مشكلة.

ولم تقتصر تصريحات دوجاري على ليونيل ميسي فقط، حيث تضمنت كذلك المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني كيكي سيتيين خاصة بعد المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.

وشهدت مباراة أتلتيكو مدريد إقحام جريزمان في الأنفاس الأخيرة، وحديث سيتيين حول تفهمه لإحباط المهاجم الفرنسي، ولكنه في نفس الوقت قال إنه لن يقوم بالاعتذار له، فقط سيتحدث إليه.

وحول ذلك، قال دوجاري إن المدير الفني لفريق برشلونة مترنح ومهزوز ولا يستطيع إدارة فريق بهذا الحجم، مستمرًا في تصريحاته الحادة والمعروفة عنه كلما تحدث عن شيء.

وتابع: "كيكي سيتيين شخص لطيف للغاية على المستوى الإنساني، لكنه كمدرب فهو دون المستوى، ولا يستطيع إدارة الأمور داحل النادي ولا حل المشكلات الموجودة"

وأردف: "الوضع في برشلونة أكبر منه، هو لا يستطيع السيطرة على الأمور فقط ولا يمتلك أي شيء شخصي ضد جريزمان، فقط لا يمتلك الكفاءة المطلوبة لتدريب برشلونة"

واعتذر النجم الفرنسي عن تصريحاته الحادة في وقت لاحق، وذلك بعد الهجوم الذي عانى منه خلال الساعات التالية لتصريحاته مباشرة.

وقال: "أنا آسف بصدق على ملاحظاتي وما قلته حول ليونيل ميسي، لم أكن أرغب في السخرية من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التوحد، لم يكن ذلك في نيتي، أعتذر لمن صدمته تصريحاتي، وسوف أفعل ذلك مرة أخرى في السادسة عبر البرنامج"

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يذكر أن برشلونة قد ضم جريزمان الصيف الماضي، ولكن اللاعب لم يقدم نفس المستوى الذي اعتاد تقديمه مع أتلتيكو مدريد بسبب الأوضاع الموجودة في برشلونة.