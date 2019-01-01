أسطورة توتنهام: مانشستر يونايتد تعجل في التوقيع مع سولشار

دارين اندرتون نجم فريق توتنهام السابق ينتقد قرار إدارة مانشستر يونايتد بالتوقيع مع أولي جونر سولشار بشكل نهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد دارين اندرتون نجم فريق توتنهام هوتسبير السابق قرار إدارة مانشستر يونايتد بالتوقيع مع مدربهم أولي جونر سولشار بشكل نهائي مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اندرتون وأكد خلالها أن الإدارة الخاصة بمانشستر يونايتد تسرعت في ذلك القرار الذي جاء في وقت صعب من الموسم.

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🔗 https://t.co/n6hjxmiiVxpic.twitter.com/POjjbBkUNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وقال اندرتون: "مانشستر يونايتد كان متعجلًا للغاية في التوقيع مع أولي سولشار، فكان بوتشتيتنيو مناسبًا بشكل أكبر بالنسبة للفريق، رغم ذلك أنا سعيد ببقاءه في توتنهام".

وأضاف: "عندما ننظر للأمر بشكل أوسع سنرى أنهم لعبوا بشكل جيد لفترة كأنهم قرروا أن يبذلوا المزيد من المجهود لفترة مؤقتة بعد ذلك استسلموا".

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وأكمل: "سلسلة اللا هزيمة التي حققها الفريق مع سولشار لو نظرنا لها سنرى أنها مباريات كان على الفريق تحقيق الفوز فيها على أي حال".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد شهد تراجعًا كبيرًا في نهاية الموسم تحت قيادة أولي جونر سولشار رغم البداية المميزة له مع الفريق.