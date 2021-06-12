"لوكاكو مثل مارادونا وبيليه"

جان ماري فاف أسطورة بلجيكا وبايرن ميونخ يتحدث عن روميلو لوكاكو وجودته الكبيرة ويشبهه ببيليه ومارادونا!

أشاد أسطورة منتخب بلجيكا ونادي بايرن ميونخ جان ماري بالبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر الإيطالي وبما يقدمه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توتو ميركاتو ويب"، وتطرق خلالها للحديث عن منتخب إيطاليا والمنتخبات المرشحة للبطولة، وشبه فيها لوكاكو ببيليه ومارادونا.

وقال فاف: "في كل مناسبة كبرى تكون إيطاليا دائمًا مرشحة طوال الوقت، بالرغم من ذلك لم يتأهلوا لكأس العالم الأخير".

وأضاف: "الآن الفريق أصبح مختلفًا، إيطاليا عادت من جديد والآن سيكونون ضمن الأقوى في السنوات العشر المقبلة".

وأردف: "هناك أيضًأ بلجيكا والبرتغال وألمانيا وفرنسا، كل تلك الفرق مرشحة للحصول على لقب البطولة".

وأكمل: "بالحديث عن بلجيكا الفريق جيد للغاية، ويلعبون سويًا منذ ست سنوات، ولوكاكو قائدهم الآن".

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وأتم تصريحاته: "لوكاكو لم يكن بنفس القوة التي هو عليها الآن من قبل، في السابق كان هازارد هو من يقود الفريق، روميلو لديه جودة بيليه ومارادونا وبقية العظماء في التاريخ، أنا سعيد للغاية بما قدمه مع إنتر، أتمنى أن يستمر هكذا لخمس سنوات".

جدير بالذكر أن بلجيكا تخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية في مجموعة واحدة مع روسيا والدنمارك وفنلندا.