أسطورة بايرن ميونخ: الفريق فقد شخصيته ويلعب بدون توازن

الغضب مستمر في بايرن بعد الخسارة من جلادباخ

أكد لوثر ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ، أن النادي الألماني فقد شخصيته التي كانت تسبب رعباً لأندية البوندسليجا على مدار السنوات الماضية هذا الموسم.

بايرن سيطر على الكرة الألمانية في الفترة الأخيرة، بعد الفوز بـ7 ألقاب دوري متتالية، لكن الأمور هذه الفترة ليست على ما يرام، مع اقتراب فقدان هذه الهيمنة قريباً.

الفريق تعرض للعديد من الصدمات على مستوى الدوري، تسببت في رحيل المدرب نيكو كوفاتش، ليأتي هانز فليك بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ماتيوس قال في تصريحات صحفية:"الفرق أصبحت لا تخشى بايرن ميونخ مثلما اعتدنا في الماضي، أي فريق يلعب ضدنا ويتأخر بالنتيجة يثق في قدرته على العودة يفعل ذلك".

وأضاف:"لو بايرن واصل على هذا المنوال، سنرى أي من لايبزج أو بوروسيا دورتموند أو جلادباخ على قمة الدوري بنهاية الموسم، ووقتها ستغضب جماهير الفريق بشكل كبير جداً".

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وتابع أسطورة البافاري:"فريق هانز فليك يفتقد للتوازن، الخطة التي لعب بها أمام جلادباخ وخسر 2/1 كانت صادمة بالنسبة لي، لماذا عاد جوشوا كيميتش لمركز الظهير الأيمن، وكذلك وجود توماس مولر على الجناح كان غريباً وتجاهل بافارد يصيبني بالدهشة".

يذكر أن بايرن يحتل المركز السابع بجدول الدوري الألماني بـ24 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن مونشنجلادباخ متصدر البطولة بـ31 نقطة.