أسطورة الملاكمة مهتم بشراء نيوكاسل

فلويد مايويذر أسطورة الملاكمة يريد دخول عالم الاستثمار الرياضي

أعلن أسطورة الملاكمة فلويد مايوذر عزمه دخول عالم الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال التفكير في شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتواجد مايوذر في إنجلترا من أجل المشاركة في حدث ترويجي، ذلك الذي اقترح من خلاله أن يقوم بشراء الماكبايس ودخول عالم الاستثمار في كرة القدم.

وبحسب ما ورد، فإن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل يمتلك ثروة تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي وفق ما حققه من أرباح خلال مسيرته الرياضية.

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ويحرص في الوقت الحالي مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد على المطالبة برحيل مالك النادي في الوقت الحالي مايك أشلي بسبب سوء أوضاع النادي.

وحول ذلك، ذكرت TMZ أن مايوذر كان مهتمًا بشراء حصة في نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مفاوضات رسمية.

ولدى سؤاله عن إذا ما كان مهتمًا بذلك الأمر قال مايوذر: "في الولايات المتحدة نسميها كرة القدم، ولذلك أقول إن فريق نيوكاسل لكرة القدم لا يصدق، هم كالجحيم"

وأضاف: "إذا أراد الجماهير هنا أن أشتري نيوكاسل أخبروني بذلك، أنا أخبركم الآن أنني على استعداد لذلك، النادي كبير ويستحق الكثير"

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وسبق أن قدمت مجموعة المستثمر أماندا ستافيلي صفقة بقيمة حوالي 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، على الرغم من أن عملية الشراء قد فشلت فى النهاية، إلا أنها مهدت للمحاولة الناجحة من قبل المدرب رافا بينيتيز لإنقاذ النادي من الهبوط وإبقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.