أسطورة الأرجنتين: ميسي منتهي

تصريحات غير متوقعة..

خرج هوجو جاتي، أسطورة حراسة المرمى لمنتخب الأرجنتين، بتصريحات لاذعة ضد ليونيل ميسي، واعتبره أنه لم يعد ظاهرة كما كان وأن عليه العمل كثيرًا حتى يتفوق على كريستيانو رونالدو.

جاتي تلقى انتقادات كبيرة بعد هذا التصريح داخل الأرجنتين، ولكنه أكد على أنه لا يكترث كثيرًا بذلك الأمر ويعرض وجهة نظره حتى ولو كانت ضد أحد أساطير كرة القدم.

الأرجنتيني قال في تصريحاته "لا يهمني إذا كانوا ينتقدونني في الأرجنتين، أنا أرجنتيني للغاية، وميسي هو ظاهرة، ولكنه ليس ظاهرة الآن، إنهم يكبرون الأمور بشأنه.".

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كما أضاف "كريستيانو وميسي هما اثنان من الأفضل في العالم، ولكني ميسي عليه العمل بصورة أفضل، فلقد اعتاد على المشي في الملعب واللعب بوتيرة متعبة.".

وأتم "عندما يكون هناك لاعب مثل ميسي ومثل مارادونا وبيليه، فإن اللاعبين زملائه دائمًا ما يمنحونه الكرة ليمنح فريقه الفوز.".

الليو تلقى الكثير من الانتقادات بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه مع برشلونة في الكلاسيكو الأخير، حيث قدّم البرغوث واحدة من أقل المباريات له في مسيرته الكروية.

يذكر أن ميسي قد شارك هذا الموسم في 30 مباراة سجل فيهم 23 هدفًا وصنع 16 آخرين بمختلف البطولات.

