أسطورة الأرجنتين قد يحرم الشباب من بانيجا

هل يرحل بانيجا عن الشباب؟

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك تحركات في الأرجنتين من أجل إعادة إيفر بانيجا لاعب وقائد نادي الشباب السعودي، إلى نادي بوكا جونيورز الذي كان لاعبًا في صفوفه من قبل.

بانيجا بدأ مسيرته الكروية بنادي بوكا جونيورز، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2007، لينطلق في مسيرة احترافية أوروبية كبيرة، مع أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانية، وإنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة "infodae" الأرجنتينية إلى أن الأسطورة خوان رومان ريكيلمي، نائب رئيس بوكا جونيورز، يريد إعادة بانيجا إلى ناديه، حيث حدثت اتصالات بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن نادي بوكا جونيورز يبحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بثلاثة لاعبين في مراكز الظهير الأيمن وخط الوسط والمهاجم.

ووضع ريكيلمي بانيجا على قائمة اهتمامات نادي بوكا جونيورز، حيث يحاول حاليًا إقناعه بترك الشباب السعودي، والعودة إلى ناديه الأم بداية من الموسم القادم.

ووقع بانيجا مع الشباب عقدًا يستمر حتى عام 2023، خلال شتاء 2020، حيث انضم للفريق السعودي بعد انتهاء عقده مع إشبيلية الإسباني خلال الصيف الماضي.

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ويقدم بانيجا مستويات رائعة رفقة نادي الشباب، حيث يعتلي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وساهم بشكل كبير في منافسة الليث الأبيض على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة.