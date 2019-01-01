أسطورة أرسنال: إيمري يحاول إجبار أوزيل على الاعتزال

يرى أنه اللاعب الأفضل في صفوف أرسنال وعليه المشاركة بشكل أساسي كل أسبوع

أبدى بول ميرسون نجم أرسنال السابق، تعجبه من المعاملة التي يلقاها صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل مع الفريق الإنجليزي.

أوزيل غاب مرة أخرى عن صفوف أرسنال في خسارة المدفعجية من باتي بوريسوف بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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العديد من الانتقادات تم توجيهها للمدرب أوناي إيمري لإصراره على استبعاد أوزيل، رغم النقص الواضح بهجوم فريقه.

وقال ميرسون في هذا الصدد:"أوزيل هو أفضل لاعب في أرسنال ومع ذلك لا يلعب هذا شيء غريب".

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وأضاف:"أعتقد أنه يبقى في المنزل ويشاهد الفريق ويسأل نفسه، لماذا لا ألعب؟ لا أعلم اذا كانوا يحاولون إجباره على الاعتزال، لكن عدم وجود بفريق أرسنال الحالي أمر يجعلك تفكر في إنهاء مسيرتك".

وتابع:"أوزيل ليس اللاعب الذي تبني فريقك من حوله، ولكن عليك إشراكه لأنه أفضل لاعب بالفريق".

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واستكمل:"ليس أيضاً من يقوم باستخدام قوته البدنية ويلتحم بكل مكان في الملعب، ومع ذلك وجوده مهم جداً بالفريق".

ويخوض أرسنال مباراة القادمة أمام باتي بوريسوف الخميس القادم على ملعبه، وهو يطمح في الفوز بفارق هدفين لبلوغ دور الـ16 من اليوروباليج.