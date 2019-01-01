أسطورة آرسنال: التخلص من أوزيل ومخيتاريان وتوريرا خطوة للأمام

تشارلي نيكولاس يرى ضرورة في بيع مسعود أوزيل ومخيتاريان وتوريرا من أجل تدعيم دفاع آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مهاجم آرسنال السابق تشارلي نيكولاس إن آرسنال عليه وضع تدعيم دفاعه كأولوية بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان آرسنال قد وضع 40 مليون يورو كصافي ميزاينيته فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك دون لاعبيه المغادرين.

وحول ذلك، يرى تشارلي نيكولاس أسطورة نادي آرسنال ومهاجمه السابق ضروره بيع بعض اللاعبين البارزين من أجل توفير النفقات لتدعيم خط الدفاع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وقال نيكولاس: "بالنسبة لي يجب على آرسنال بيع كل من مسعود أوزيل وهنريك مخيتاريان والوافد الجديد في الصيف الماضي توريرا"

وأضاف: "بيعهم سيوفر لآرسنال أموالًا للتعاقد مدافعين جدد، وتعزيز خط الدفاع هو الأولوية الأبرز، لا يمكن المنافسة على البطولات بدون خط دفاع قوي"

نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته

يذكر أن تشارلي نيكولاس كان أبرز المنتقدين لأداء النجم الألماني مسعود أوزيل مع آرسنال في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي.