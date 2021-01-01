من هو أسرع لاعب في فيفا 21؟ محمد صلاح خارج القائمة ومفاجآت في الترتيب!

تعرف على قائمة أسرع اللاعبين في فيفا 21 ومن هو اسرع لاعب؟، والنجم المصري محمد صلاح ورونالدو خارج القائمة!

يتابع عشاق ومحبي الساحرة المستديرة لاعبيهم وفرقهم المفضلة في ألعاب الفيديو كما يتابعوهم في الحقيقة، واللعبة الأكثر شهرة وسيطرة في السوق هي لعبة فيفا، وفي النسخة الأخيرة 21 كان يها العديد من المفاجآت التي صدمت العديد من جماهير اللعبة.

يهتم الكثيرون بتقييم النجوم وبالأخص بسرعة اللاعبين المفضلين لهم، للاعتماد عليهم بشكل أساسي أثناء اللعب، وعلى ذكر السرعة من أول لاعب يخطر في البال؟ كريستيانو رونالدو أو محمد صلاح، إليكم المفاجأة الاثنان خارج قائمة أسرع 20 لاعبًا في فيفا 21.

ويتسائل الكثير عن أسرع لاعب في هذه النسخة؟ جاء أسرع لاعب في النسخة الأخيرة النجم الفرنسي والفائز بكأس العالم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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من هم أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21؟

الآن سيعرض لكم موقع جول قائمة بأسرع 20 لاعب في فيفا 21.

من هم أسرع اللاعبين في فيفا 21؟

اللاعب السرعة النادي كيليان مبابي 96 باريس سان جيرمان أداما تراوري 96 وولفرهامبتون ألفونسو ديفيس 96 بايرن ميونخ دانيال جيمس 95 مانشستر يونايتد فينيسيوس جونيور 95 ريال مدريد كينسوكي ناجاي 95 طوكيو أنيبال تشالا 95 ديجون إسماعيلا سار 94 واتفورد أشرف حكيمي 94 إنتر ليون بايلي 94 باير ليفيركوزن كيم إن سونج 94 أولسان هيونداي جيلسون مارتينز 94 موناكو أوريليو بوتا 94 أنتويرب توماس بارخويزن 94 بريستون نيكولا ميلويسنيك 94 أديلايد يونايتد ساديو ماني 94 ليفربول تشيديرا إيجوكي 94 سيسكا موسكو كريبان دياتا 94 كلوب بروج إيناكي ويليامز 94 أتلتيك بيلباو رافا سيلفا 94 بنفيكا

ما هي سرعة محمد صلاح في لعبة فيفا 21؟ وهل يتفوق على نيمار وميسي وكريستيانو رونالدو؟

تبلغ سرعة محمد 93 فقط في لعبة فيفا 21 ولذلك فهو ليس بعيدًا عن الأكثر سرعة في اللعبة لكن هناك العديد ممن يتفوق عليه.

ورغم ذلك، فإنّ صلاح يتفوق على نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، والذي تبلغ سرعته 91 كما يتجاوز ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، (85) وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس (89).