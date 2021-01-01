أسرة هدافة بالفطرة.. ابن عم هالاند يُشعل النرويج وتوقعات بمستقبل مبهر له!

من سيتحصل عليه؟

يبدو أن أسرة هالاند ستظل تُنتج لاعبين من طراز رفيع، فبعد إرلينج هالاند ووالده، الآن يبرز اسم آخر وهو ابن عم نجم بوروسيا دورتموند، ألبرت تجالاند.

تجالاند البالغ من العمر 17 عامًا يسير على درب ابن عمه الأكبر، إذ سجل حتى الآن 64 هدفًا في 37 مباراة خاضها بقميص فريق شباب مولده النرويجي.

هالاند كان أيضًا أحد نجوم مولده، حيث بدأ بقوة مع الفريق الثاني إلى أن قرر مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي جونار سولشاير تصعيده للفريق الأول، ومنه انتقل إلى سالزبورج وانفجر أكثر وأكثر.

وزعمت شبكة "ESPN" أن ما حدث لهالاند سيتكرر مع ابن عمه، إذ سيتم تصعيد ألبرت تجالاند إلى الفريق الأول لمولده في شهر أبريل المقبل مع انطلاق الموسم الجديد هناك.

وحول موهبته، تحدث مدربه إرلينج مو وقال "لقد رأيت الضجيج حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه فتى مثير ولديه جودة مثيرة، لذلك أعتقد أن عليه أن يهدأ قليلًا".

كما أضاف "أمامه مستقبل عظيم إذا قام بالأشياء اليومية بنسبة 100 في المائة وبشكل صحيح، أعتقد أن إرلينج (هالاند) يتقدم عليه الآن بخطوات قليلة".

الجدير بالذكر أن هالاند لعب مع مولده 50 مباراة سجل خلالهم عشرين هدفًا وصنع ستة.