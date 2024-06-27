"لن أستمر مع البرازيل!" .. نيمار يتخذ قرارًا حاسمًا من أجل مصلحته الشخصية

نيمار يسعد نادي الهلال..

اتخذ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قرارًا جديدًا؛ على هامش تواجده في الولايات المتحدة، لمساندة منتخب بلاده في بطولة "كوبا أمريكا 2024".

نيمار يغيب عن بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بسبب الإصابة؛ لكنه.. حرص على التواجد مع بعثة منتخب البرازيل، في الأيام الماضية؛ مع حضور مباراة المنتخب أمام كوستاريكا، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وعن ذلك.. نفى نيمار في تصريحات مع الإعلامية البرازيلية إيسابيلا باغلياري، تواجده مع المنتخب الوطني، حتى نهاية مشواره في منافسات "كوبا أمريكا 2024"، كما ردد البعض.

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نجم نادي الهلال أعلن حضوره مباراة البرازيل القادمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات؛ على أن يعود بعدها إلى المملكة العربية السعودية، للانضمام إلى فريقه.

وشدد نيمار جونيور، على أنه يجب عليه أن يعمل كثيرًا في الوقت الحالي، من أجل الشفاء من الإصابة، والعودة إلى الملاعب في أسرع وقت؛ قائلًا: "أنا مشتاق جدًا لممارسة كرة القدم!".

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات فقط مع الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، أبعدته عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.