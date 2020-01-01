أستراليا ترحب باستضافة مباريات الدوري الإنجليزي

هل يتم نقل ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي لأستراليا بعيدًا عن الأرقام الفلكية لفيروس كورونا في إنجلترا؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن ترحيب السلطات الأسترالية بتنظيم ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن السلطات في ولاية بيرث لا تمانع استضافة المباريات المتبقية مع شرط الحفاظ على كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال جلين ستيرل سيناتور الولاية في البرلمان الاسترالي: "أشاهد ما يحدث في إنجلترا ويحزنني ذلك، نريد أن نساعد، نحن تقريبًا لا يوجد لدينا أي حالات جديدة، كل ما سيحتاجوه عند القدوم لهنا هو البقاء في الحجر الصحي لعدة أيام وبعد ذلك يمكنهم لعب بطولتهم".

المزيد من الفرق

وكان جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد قد خرج بذلك المقترح قبل ساعات، مؤكدًا أن ذلك هو الحل الوحيد لاستئناف البطولة ومنع انتشار الفيروس.

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وتم تحسين مقترح نيفيل عن طريق وكيل اللاعبين جاري ويليامز عن طريق عدة نقاط، أهمها يتمثل في إقامة كل الفرق بأماكن قريبة من ملاعب التدريبات والمباريات في أستراليا.

وقال ويليامز: "تحدثت مع عدة أندية وهم يحبون ذلك المقترح وتلك الفكرة، وتحدثت أيضًا مع الحكومة وسنجلس مجددًا هذا الأسبوع لنتحدث من جديد".

وكانت أستراليا قد سجلت أقل من 100 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا على مدار الأسابيع الماضية، ومنحت السلطات الأندية الإذن بالعودة للتدريبات كما ستعود مباريات الرجبي بنهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن أستراليا لم تكن الاقتراح الوحيد لاستكمال الدوري الإنجليزي، حيث تم طرح اسم مالطا وقطر وعدة دول أخرى.