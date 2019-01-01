تقارير - أسبريلا غاضب من إدارة الشباب السعودي

كانت قد أعلنت عن تعاقدها مع أسبريلا، من أجل الانضمام إلى الفريق الصيف المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن عدم رضا اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا، مهاجم فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الذي وقع مؤخراً على عقد انضمامه للشباب.

انزعاجه من إعلان نادي الشباب الانتقال إليه قبل ساعات من مواجهة الفيحاء والنصر، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان كانت قد أعلنت عن تعاقدها مع أسبريلا، من أجل الانضمام إلى الفريق الصيف المقبل.

هكذا عبر نادي الوصل الإماراتي عن شكره عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال أمام الأهلي

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(📸:@ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/6amUrltJaJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

وتسبب هذا الإعلان من قبل إدارة الشباب في غضب محمد الدهش المتحدث الرسمي بنادي الفيحاء، والذي علق غاضباً بسبب إعلان نادي الشباب.

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وقال مسؤول نادي الفيحاء في تصريحات صحفية له : "كان من الأولى تأجيل الإعلان لبعد المباراة، ما كانت جيد في حق الفيحاء، واللاعب كان يتكلم عن وجود عدة عروض أمامه ولم يستقر، لكن فوجئنا بالتوقيع.