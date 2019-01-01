أسباس يواصل موسمه التاريخي ويعادل رقم دافيد فيا

نجم سيلتا فيجو إياجو أسباس أول لاعب إسباني يسجل 20 هدفًا فأكثر في موسمين متتاليين في الدوري الإسباني منذ دافيد فيا مع فالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

و واصل إياجو أسباس موسمه المميز والتاريخي مع سيلتا فيجو، ليسدل الستار عليه برقم فردي خلال المواجهة أمام رايو فايكانو.

وتعادل سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما أمام ضيفه رايو فايكانو على ملعب بالايدوس، ضمن المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني.

وسجل إياجو أسباس هدفي فريقه في المباراة، وذلك في الدقائق العشرة الدقيقة، بواقع هدف في الدقيقة الثانية والثمانين، وهدف ثانٍ في الدقيقة الثانية والتسعين من ركلة جزاء.

ورفع إياجو أسباس رصيده من الأهداف هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني إلى هدفًا، كرابع هدافي البطولة خلف ليونيل ميسي وكريم بنزيما ولويس سواريز.

— OptaJose (@OptaJose) ١٨ مايو ٢٠١٩

وبهذا الرقم، أصبح إياجو أسباس ثاني لاعب إسباني يسجل هدفًا فأكثر في موسمين متتاليين في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.

ويعتبر أسطورة منتخب إسبانيا دافيد فيا هو أول إسباني يفعل ذلك في القرن الحادي والعشرين، حين فعل ذلك بقميص فالنسيا موسمي 2009 و 2010.

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يذكر أن إياجو أسباس كان قد جدد عقده مع سيلتا فيجو إلى غاية العام 2023، في وقت كان الفريق ينافس فيه على الهبوط قبل أن ينجو منه.