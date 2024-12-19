لأسباب تتعلق برونالدو ونيمار .. وليد الفراج يقلل حظوظ النصر والهلال من التعاقدات الكبرى في الشتوية!

"لذلك ينتقد جمهور النصر الإدارة"

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن توقعاته بعدم إبرام ناديي النصر والهلال، لتعاقدات عالمية، خلال موسم الميركاتو الشتوي، والذي ينطلق في دوري روشن، خلال الفترة بين 1-31 يناير 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الهلال والنصر ملزمان بتجديد عقود كبيرة للاعبيهم في يناير، حيث يدخل عدة لاعبين الفترة الحرة، والتي تتزامن مع آخر 6 شهور في عقدهم، وتمنحهم إمكانية الاتفاق مع أندية أخرى، دون العودة لإدارة ناديهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "تجديد العقود يخفض من توقعات الجمهور لحجم التعاقدات، النصر لديه 4 لاعبين يدخلون الفترة الحرة في يناير، ويجب أن يحسم تجديد عقودهم، ولذلك جمهور النصر ينتقد الإدارة لعدم تفاعلها مع بعض التغييرات، هناك ميزانية وجدوى اقتصادية للاعبين، والنادي مُقبل على مجموعة تجديدات بأرقام كبيرة، حسابات الإدارة ستكون مختلفة تمامًا عن الجمهور".

وتساءل الفراج للنقاد الرياضيين، بشأن أكثر الفرق السعودية الكبرى، احتياجًا للصفقات في الفترة الشتوية، ليعلّق عبدالله فلاته، بالترتيب، قائلًا "الأهلي أولًا، ثم الشباب، النصر، والاتحاد والهلال على حد سواء"، فيما قال ناصر الهويدي "الشباب ثم الأهلي، النصر، الهلال، الاتحاد"، كما قال محمد الشيخ "الأهلي ثم الشباب، والهلال بنسبة قليلة"، فيما استبعد النصر والاتحاد من الاحتياج للتعاقدات، بينما قال عبد العزيز الزلال "الهلال ثم الأهلي، الشباب، النصر"، مستبعدًا الاتحاد.

GOAL

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على رأس لاعبي الأصفر، الذين تنتهي عقودهم في الصيف المُقبل، وسط أنباء سابقة عن وجود محاولات من الإدارة النصراوية لتجديد عقده، فيما يستعد النجم البرازيلي نيمار، جناح الهلال، لدخول الفترة الحرة أيضًا في يناير.