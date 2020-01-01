أساسنز كريد فالهالا: استكشف عالم الفايكنجز في أبهى حلله

اللعبة التي تم حبك خيوطها بذكاء وابتكار لتُصبح ملحمة مميزة مليئة بالمغامرات المُبهرة

أساسنز كريد فالهالا هي لعبة فيديو أكشن مغامرات عالم مفتوح، وهي من تطوير يوبي سوفت مونتريال ونشر شركة يوبي سوفت. هذا الجزء هو الجزء الرئيسي الثاني عشر وخليفة لعبة أساسنز كريد أوديسي.

تدور أحداث اللعبة عام 873 ميلاديًا، وتروي تاريخ غزو الفايكنج على بريطانيا. يتحكم اللاعب بـ إيفور، وهو مهاجم من الفايكنج يتورط في الصراع بين جماعة الإخوان القتلة وجماعة تمبلر.

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القصة

في عام 873 ميلاديًا، دفعت الحرب في النرويج إيفور لقيادة عشيرتهم من الفايكنج لإستكشاف أراضي جديدة في إنجلترا (أنجلوسكسونيون)، كجزء من توسع الفايكنج في أوروبا. تتعارض عشيرة إيفور، والفايكنج الآخرون الذين يشكلون الجيش الوثني العظيم، مع ممالك وسكس، ونورثمبريا، وشرق أنجليا، ومرسيا على مدى سنوات عديدة.

ستواجه عشيرة إيفور قوات بقيادة قادة هذه الممالك، بما فيهم ألفريد العظيم، ملك ويسكس. خلال هذا الوقت يلتقي إيفور مع الأشخاص المخفيين وينضم إلى معركتهم ضد الممالك القدماء. تشمل المدن القابلة للاستكشاف في اللعبة وونشستر، ولندن، ويورك. سيتم أيضًا تضمين أجزاء من النرويج.

مهام اللعبة، الأسلحة ونمط اللعب

تتمحور أساسنز كريد فالهالا حول العديد من مهام القصة الرئيسية والعديد من المهام الجانبية الاختيارية. يتحكم اللاعب بشخصية إيفور، أحد مدربي الفايكنج، حيث يقودون زملاءهم الفايكنج ضد الممالك السبعة لإنجلترا. في هذا الجزء، ولأول مرة، سيكون بإمكان اللاعب الاختيار بين اللعب بإيفور كذكر (كما عبر عنه ماغنوس برون) أو أنثى (عبر عنها سيسلي ستنسبيل) وسيكون اللاعب قادرًا على تخصيص شعر إيفوز، ودهان الثياب، والدروع، والوشم.

أما عالم اللعبة، فهو خلاب وجميل بكل تفاصيله، ففي أوقات يكون مشرقًا ومليئًا بالحياة وببعض الأماكن يكون موحشًا ومظلمًا. تشعر أن العالم مليء بالحياة مع العديد من الأمور لتكتشفها وتواجهها أثناء تنقلك فيه. العالم كبير بشكل عام وبه العديد من التنوعات الجغرافية التي تأتي بتحدياتها الخاصة، وهو من بين الأشياء المبهرة في اللعبة.

ومن بين الإضافات المميزة في هذا الجزء، نجد الغارات وهو نشاط جديد بالكامل في اللعبة يدفعك إلى تجميع جنودك من نخبة المقاتلين والانطلاق بسفينتك الصغيرة بحثًا عن الغنائم وثم تُخرج مزمارك وتفوح بصوته المرعب إعلانًا عن الحرب والغزو وبدء معركة السطو!

تساعدك هذه الغارات على بناء مستعمرتك وتحويلها من معسكر متواضع إلى قرية تعج بالحياة، والهدف من بناء المستعمرة نفسها هو قضية متعبة قليلاً لكنها تكافئك بتعزيز قوتك وقدرتك على التحمل والصحة وما إلى ذلك.

تم تصميم مجموعة متنوعة من الأسلحة المتاحة للاعب لتشمل أسلحة مثل مدرس والسيوف الكبيرة. تم تغيير القتال للسماح بالاستخدام المزدوج لأي سلاح تقريبًا، بما في ذلك الدروع، وكل قطعة من المعدات التي يجمعها اللاعب فريدة. وسيعود الميكانيكي "إيغل فيجن" للعناوين السابقة في شكل "أودين سايت".

الجميل في هذا الجزء هو أن الأسلحة أصبحت نادرة وغير متكررة، والحصول عليها يكون إما بإنهاء بعض المهمات أو بالبحث عليه بالخريطة عبر التوجه لأماكن معينة، هذا الأمر جعل للاسلحة قيمة أكبر، فعند العثور على الدرع أو السلاح المناسب يمكن العمل على تطوير قوته وتحسين فئته أيضاً ما قد يغير شكله في بعض الأحيان.

سيكون الحيوان المصاحب للاعب غرابًا يدعى سونين (النورسي القديم من أجل "البصيرة") ويمكن استخدامه في الكشف عن المناطق القريبة، كما فعل رفاقه من الطيور السابقون في أوريجنز وأوديسي، مع التعرف على الأعداء والمناطق في عالم الألعاب من بعيد قبل أن ينخرط إيفور في القتال.

الأصوات باللعبة مقدمة على مستوى عالي، موسيقى رائعة كما اعتدنا عليه من السلسلة ومؤثرات صوتية مبهرة أثناء القتال. لن تمل أبداً من صوت نفخ البوق عند بدء غارة أو من صوت ضرب باب العدو بالمدك من أجل فتحه.

الترجمة العربية

أعطت الترجمة العربية لهذه اللعبة حقها من التفسير الضروري لفهم ما يجري من حولك وشملت كافة نصوص الحوار والملاحظات والأنشطة وكل ما يخطر في ذهنك، وقد سطعت بتميز في بعض الأحيان أبرزها كان الحياكة الذكية لأنشطة المبارزة الشعرية بطريقة تليق مع قافية اللغة العربية.

شراء اللعبة

.صدرت اللعبة بشكل رسمي في 10 نوفمبر 2020 على مايكروسوفت ويندوز، وبلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون، وجوجل ستاديا وعلى بلاي ستيشن 5 في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأسترالاسيا، وصدرت في أوروبا في 19 نوفمبر 2020. وهي أول لعبة من يوبي سوفت للجيل التاسع من وحدات التحكم في الألعاب بلاي ستيشن 5، وإكس بوكس سيريس إكس.

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