أزمة كبيرة تواجه مدرب الاتحاد قبل مباراة الفتح

ينتظر أن يبحث المدرب كات خلال الحصة التدريبية اليوم عن الخيارات المثلى التي سيدخل بها للمباراة

يبدو أن المصائب في نادي اتحاد جدة السعودي لا تأتي بشكل منفرد، فالفريق الذي يُعاني من سوء وتدهور النتائج في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيدخل مباراة الفتح وسط غيابات كثيرة.

ومن المنتظر أن يفقد فريق الاتحاد خدمات 7 من لاعبيه خلال مواجهة الفتح السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب عن العميد زياد الصحافي للإصابة، وكريم الأحمدي للإيقاف، وأمين بخاري، وسعود عبد الحميد، وهارون كمارا لانضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي.

كما يغيب بالتأكيد الأرجنتيني ايميليانو فيشيو والمغربي مروان دا كوستا اللذين فضلا فسخ عقديهما والرحيل عن النادي لعدم تسلمهما مستحقاتهما المالية.

وتُمثل هذه الغيابات حيرة كبيرة للمدير الفني الهولندي هينك تين كات، حيث سيواجه الفتح بثلاثة محترفين فقط يتقدمهم التشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيلي روماريو دا سيلفا والصربي ألكسندر بيرجوفيتش.

وينتظر أن يبحث المدرب كات خلال الحصة التدريبية اليوم عن الخيارات المثلى التي سيدخل بها للمباراة، وذلك بعد أن منح اللاعبين إجازة ليوم أمس عن المران لإخراج اللاعبين عن ضغط التدريبات الاعتيادية.

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يُذكر أن إدارة الاتحاد رصدت مكافأة خاصة للاعبين في حال تجاوزهم الفتح في الدوري، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان كذلك الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.