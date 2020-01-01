أزمة كبرى تواجه ريال مدريد قبل صفقته الجديدة

ريال مدريد في مواجهة أزمة حقيقية قبل ضم اللاعب رينير جيسوس من صفوف فلامنجو البرازيلي.

يواجه نادي ريال مدريد أزمة كبيرة قبل أن يحسم ضم اللاعب رينير جيسوس من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي خلال الأيام المقبلة.

ريال مدريد يملك إمكانية تسجيل ثلاثة لاعبين فقط من خارج القارة الأوروبية وهي القائمة الممتلئة بالفعل بالثلاثي ميليتاو وفينيسيوس ورودريجو.

ضم اللاعب البرازيلي قد يتسبب في أزمة في صفوف ريال مدريد ويضطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للاستغناء عن أحد الأجانب في قائمة الفريق.

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وتشير كل الأصابع لفينيسيوس جونيور الذي يعاني بشدة منذ وصول زين الدين زيدان من قلة المشاركات والدقائق والابتعاد عن مستواه أوقات مشاركته حتى تراجع ترتيبه في أولويات زيدان.

ويملك ريال مدريد أيضًا اللاعب كوبو المعار لصفوف ريال مايوركا والذي تخطط الإدارة لاستعادته في الموسم المقبل بعد أن يكون قد نال الخبرة الكافية للتواجد في الدوري الإسباني مما يعني أن عدد الأجانب سيرتفع لخمسة.

ويعد أحد الخيارات المتاحة أمام ريال مدريد هي ضم اللاعب وتسجيله مع فريق الشباب لفترة مثلما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريجو، كما يملك خيار ضمه في الصيف القادم بدلًا من الشتاء.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أنهى اتفاقه رفقة اللاعب وناديه بالفعل وينتظر فقط حتى الـ 19 من يناير الجاري لإعلان الصفقة بشكل رسمي.