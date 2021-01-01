أزمة عنيفة .. تفاصيل ما حدث بين محمود كهربا وبيتسو موسيماني

ما الذي حدث عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

كشفت تقارير صحفية، عن الأزمة التي حدثت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق النادي الأهلي، ومدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتسببت في اتخاذ قرارًا بتغريمه وإيقافه من القلعة الحمراء.

الأهلي أعلن عن قرارًا بإيقاف محمود كهربا لمدة شهر، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "حدثت أزمة عنيفة بين كهربا وموسيماني عقب مباراة طلائع الجيش، لأن اللاعب لا يتقبل اللعب احتياطيًا والجلوس على مقاعد البدلاء".

شوبير تابع: "عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش تعامل كهربا بشكل غير لطيف مع مدربه موسيماني، حيث تجاهل تحيته ورفض تبادل مصافحته عقب المباراة، خاصة وأن المدرب اعتاد على مصافحة جميع اللاعبين عقب كل المباريات".

وواصل: "رد فعل كهربا أغضب موسيماني كثيرًا، وطالب بتوقيع عقوبة عليه، والنادي الأهلي يرى أن العقوبة الموقعة على اللاعب مخففة، وهذه العقوبة مبدئية، حيث قد يستبعده اللاعب من حساباته نهائيًا".

أحمد شوبير واصل: "بعد دقائق من الواقعة، حرص كهربا على الاعتذار، وطلب من مدربه موسيماني السماح، وأيضًا من مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي، ولكن الأمر لم يفلح".

الأهلي يقرر تغريم كهربا واستبعاده من المباريات بسبب عدم الالتزام

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "كهربا لن يشارك مع الأهلي في أكثر من مباراة مهمة، بالإضافة إلى أنه كان ضمن قائمة منتخب مصر، وقد يتم استبعاده بسبب العقوبة الموقعة عليه والتي ستجعله يغيب عن المباريات".