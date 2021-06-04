أزمة ضخمة في انتظار الأهلي حال الاستغناء عن الأجانب

الأهلي يسعى لتدعيم الفريق بشكل قوي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن الصعوبات المالية التي ستواجه النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد القرار التي اتخذته الإدارة تجاه اللاعبين الأجانب.

وكانت تقارير مؤخرًا قد أكدت على قرار الإدارة بتسريح جميع الأجانب ماعدا السوري عمر السومة مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الجمعة، أن إدارة الأهلي ستتحمل مبلغًا باهظًا حال تنفيذ قرارها بتسريح جميع الأجانب ماعدا السومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن خزينة الراقي ستتكلف ما يزيز عن 50 مليون ريال، حال قرار بالتعديل الشامل في قائمة الأجانب قبل الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة أن هناك 4 محترفين بالتأكيد سيكونوا في قائمة الراحلين وهم ساريتش ولوكاس ليما وإدريس فتوحي وماركو مارين الذي كان معارًا للرائد.

قد يتكلف النادي ما يقرب من 70 مليون ريال حال إجراء تعديلات شاملة في قائمة الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.