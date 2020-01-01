أزمة تصريحات تشتعل بين مسؤولي النصر والشباب

يري البلطان أن الهدف الأول للنصر الذي جاء بواسطة المغربي عبدالرزاق حمد الله نتج عن مخالفة

يبدو أن هناك أزمة تصريحات قد اشتعلت بين مسؤولي ناديي الشباب والنصر، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الفريق النصراوي الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن قمة مباريات الجولة الـ18 بالدوري السعودي.

وعقب المباراة عاد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق بتصريحاته المثيرة للجدل، وذلك بعد فوز فريقه، وكتب آل سويلم في حسابه على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، مهنئاً جماهير الأصفر بالفوز:" ألف مبروك لجماهير كبير الرياض.. فوز مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لشيخ الباصات".

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على الجانب الأخر، انتقد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، الروماني أو فيديو ألين هاتيجان حكم مباراة فريقه أمام ضيفه النصر التي خسرها 2-4 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري المحلي.

ويري البلطان أن الهدف الأول للنصر الذي جاء بواسطة المغربي عبدالرزاق حمد الله نتج عن مخالفة صريحة لم يحتسبها الحكم لصالح فريقه.

أزمة تصريحات تشتعل بين مسؤولي النصر والشباب

وعقب المباراة غرد حمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب عبر حسابه في "تويتر" : "هاردلك للشباب ولمحبيه خسارة "الثلاث نقاط" .. الفريق لم يوفق في المحافظة على التقدم في اللحظات الأخيرة .. والحمد لله على كل حال".