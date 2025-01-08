"هذا هو ما أريده!".. لامين يامال يتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة

النادي الكتالوني لا يريد التفريط في جوهرته

طمأن لامين يامال نجم برشلونة أنصار النادي الكتالوني حول بقائه بين صفوفه، وسط اللغط الكثير الدائر حول المسائل التعاقدية بين أروقة البلوجرانا.

وقال لامين يامال في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "أنا أؤمن أن عقدي سوف يتم توقيعه قريبًا، برشلونة هو نادي حياتي".

أضاف: "آمل أن أجدد العقد، وأن أمكث هنا لأطول مدة أستطيع أن أبقاها، أريد اللعب في الدوري الإسباني، والاستمرار في تمثيل برشلونة".

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وعاد اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا فقط ليتحدث بشكل أكيد قائلًا: "سوف أجدد عقدي مع برشلونة.. سوف أفعل ذلك".. في ظل انتهاء عقده مع برشلونة صيف 2026.

وتعافى يامال لتوه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليجانيس في الدوري الإسباني، ويستعد لخوض السوبر الإسباني مع برشلونة وأولى المحطات أمام أتلتيك بيلباو اليوم في نصف النهائي.