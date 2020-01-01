أروابارينا: النصر "خصم قوي" وسعيد بالنهائي الخامس لي بالإمارت

لمن ستكون الغلبة في نهائي كأس دوري الخليج العربي الإماراتي؟

وصف الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، فريق النصر بـ" الخصم القوي"، قبل المباراة التي ستجمع بينهم غدٍ الجمعة، لأن لديه طموح للفوز، لأنه من أكبر الأندية الإماراتية.

أروابارينا قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية: "نحن نتمنى تقديم مباراة جيدة عن المباريات السابقة، ويحكم في مثل تلك المباريات المتعادلة الكفة، التفاصيل الصغيرة، وهدفنا الحفاظ على كأس الخليج العربي، ولاعبينا لديهم طموح كبير لتحقيق هذا الإنجاز".

مدرب شباب الأهلي تابع: جميع اللاعبين تحت أمر الجهاز الفني وسنحدد التشكيلة المناسبة للمباراة، ونحن نعرف معنى خوضنا مباراة نهائية وأهميتها لنا كنادي ولجماهيرنا، ونصيحتي للاعبين الاستمتاع بتلك المباراة، وتقديم أفضل ما لديهم لأنه ليس من السهل وصول اللاعبين دائماً إلى المباريات النهائية".

رودلفو أردف: "أطلب أيضاً من اللاعبين، اظهار الروح والرغبة القوية وطموح التحدي لدي اللاعبين، والمعروفة عن شباب الأهلي، لتقديم مباراة راقية تليق بلقاء النهائي".

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ورد أروابارينا على ترشيح شباب الأهلي للظفر باللقب، حيث قال: "في كرة القدم هناك 11 لاعب ضد 11 لاعب، وتقابلنا مرات عديدة مع النصر، وأصبح الفريقين كتاب مفتوح، وسنخوض مباراة نهائية المطلوب فيها التركيز، رغم الضغوطات الكبيرة".

وواصل: "لا أعرف حتى الآن إمكانية مشاركة كوندي بعد تسجيله، وسأتحدث معه في التدريب الأخير، لمعرفة مدى جاهزيته الفنية والبدنية للقاء، وسعيد بانضمام اللاعب لشباب الأهلي، وأتمنى تأقلمه واندماجه مع الفريق".

واختتم أروابارينا تصريحاته قائلًا: "أشكر جميع اللاعبين الذين دربتهم، لأنهم أصحاب الإنجاز في الوصول إلى خامس نهائي، وكمدرب ما علي سوى العمل بأقصى جهد، ومتفهم صعوبة المباراة، وسنحاول الوصول إلى الكأس أمام منافس كبير له منا كل الاحترام".

شباب الأهلي دبي، سيواجه نظيره النصر، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، مساء غدٍ الجمعة.