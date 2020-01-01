أرنولد يكشف سبب تقليده لاحتفال مبابي

هل يعني تقليد أرنولد لاحتفال مبابي أن المهاجم الفرنسي سينتقل من باريس سان جيرمان إلى ليفربول؟

كشف ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول عن السبب الذي جعله يقلد احتفال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكان أرنولد قد قام باحتفال مشابه لذلك الذي اعتاد مبابي أن يقوم به بعد تسجيل أي هدف وذلك حين سجل هدفين في مباراة ليستر سيتي التي انتصر فيها ليفربول برباعية نظيفة.

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ورغم أن المباراة لعبت في فترة البوكسينج داي أي في فترة أعياد الميلاد، إلا أن أرنولد قد كشف في هذه الفترة عن سبب هذا الاحتفال غير المعتاد منه.

وقال أرنولد: "من الواضح أنني لا أسجل كثيرًا، ولكن كنت أقول منذ فترة طويلة إنني سأفعل ذلك عندما أحرز هدفين في مباراة واحدة"

وتابع: "لقد كان هذا مخططًا له من قبل المباراة بحوالي 3 أو 4 أشهر، إنه شيء أقوم به مع زملائي في التدريبات وأوقات الراحة وأردت القيام به في مباراة رسمية"

وحول تغيير مركزه من وسط الملعب إلى الظهير الأيمن قال: "من الذي قام بذلك؟ لقد كنت أنا ونيل كريتشلي وأليكس إنجلثورب، كان كريتش مدربي لأقل من 18 عامًا، وكان أليكس رئيسًا للأكاديمية"

وأردف: "أدرت الانضمام إلى الفريق الأول في أقرب وقت، وقررنا أن أحصل على الطريق الأكثر مباشرة حتى يكون ذلك سهلًا في سن صغير"

وأكمل: "ربما أحصل على الكرة الآن أكثر مما فعلت عندما كنت في وسط الملعب. الأمر يتعلق فقط بمحاولة التأثير على اللعبة قدر الإمكان من هناك"

واسترسل: "الدخول في اللعب من موقع الظهير يعد أمرًا مثيرًا، الكثير من الناس يستهينون بمركز الظهير وأهميته ولكنه أمر حيوي يطلب منك أن تكون مستيقظًا دائمًا"

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يذكر أن ألكسندر أرنولد قد واصل أرقامه المميزة في صناعة الأهداف، كما واصل أداءه الكبير مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي.