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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرنولد يُشيد بدور صلاح في انتصار ليفربول على برايتون

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Clive Brunskill
لقطة وحيدة قام خلالها صلاح بصناعة الفارق وانتزاع الثلاث نقاط لصالح ليفربول

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد ترينت أرنولد مدافع ليفربول، بالدور الذي لعبه محمد صلاح، في فوز الفريق على برايتون مساء اليوم السبت.

ليفربول نجح في انتزاع 3 نقاط هامة في سباق الفوز بالدوري الإنجليزي، بهدف سجله محمد صلاح من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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وقال أرنولد عن زميله:"في الشوط الثاني احتجنا إلى لاعب يمتلك المهارة لمساعدتنا على التسجيل".

وأضاف:"هذا اللاعب كان صلاح الذي جلب لنا الفوز بفضل مهاراته الفردية".

وتابع الإنجليزي:"علمنا من البداية أنها ستكون مباراة صعبة وكافحنا من أجل هز شباكهم لفترات طويلة".

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وعن سباق البريميرليج:"من الصعب جداً المحافظة على مستواك بشكل مستمر، إنها بطولة صعبة ونحن نلعب كل مباراة من أجل الفوز فقط".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة على صدارة البريميرليج، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يلاقي ولفرهامبتون بنفس الجولة.

 

 

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