أرنولد يتحدث عن أصعب لاعب واجهه وقدوته في كرة القدم

أرنولد لا يفضل اللعب مع ميسي أو رونالدو

تحدث ترنت أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن أصعب لاعب واجهه مع ليفربول، وعن قدوته وهو صغير سواء من لاعبي الريدز أو خارج الفريق.

الظهير الأيمن صاحب الـ 21 عاماً، تواصل مع جمهوره على موقع تويتر مستغلاً فترة الراحة لفريقه، وأجاب على العديد من الأسئلة سنستعرض معاً أبرزها في الأسطر التالية.

وعند سؤال أرنولد عن أفضل هدف في مسيرته حتى الآن قال: "هدفي في هوفنهايم، خارج أرضنا في 2017".

المزيد من الفرق

وإذا كان يرغب الظهير الأيمن في تغيير رقم قميصه يوماً ما قال: "لا أعرف بصراحة".

وكشف أرنولد عن أصعب خصم واجهه في مسيرته حتى الآن، وقال: "ميسي أصعب لاعب واجهته".

وعند سؤاله، عن الأفضل في لعبة فيفا 20 هو أم زميله روبرتسون قال: "أنا أفضل، هو لاعب رديء".

وأكد الظهير الإنجليزي أن جيرارد هو قدوته في كرة القدم.

ماني يعود لليفربول قبل مواجهة نورويتش

وعند سؤاله إذا كان يفضل اللعب بجوار ميسي أم رونالدو قال: "أفضل اللعب بجوار هندرسون".

وعن قدوته وهو صغير خارج لاعبي ليفربول قال: "هنري وزيدان".