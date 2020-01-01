أرنولد وروبرتسون وماني يواصلون التهام الأرقام القياسية

انتصار ليفربول على ويست هام يمنح أرنولد وروبرتسون وماني فرصة جديدة لمواصلة الأرقام الفردية

واصل ثلاثي ليفربول ــ أرنولد وروبرتسون وماني ــ تحقيق الأرقام القياسية على المستوى الفردي وذلك إضافة إلى التألق على المستوى الجماعي.

وحقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ويست هام يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتولى ثنائي الأظهرة روبرتسون وأرنولد صناعة الأهداف الثلاثة التي سجلها ليفربول بواقع هدفين لترينت وهدف واحد للظهير الأيسر الاسكتلندي، بينما سجل ماني الهدف الثالث الذي منح الفريق النقاط الثلاث..

وبذلك، يحقق ألكساندر أرنولد رقمًا جديدًا بأن أصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 25 أسيست في عمر 21 عامًا و140 يومًا فقط.

ويتفوق فقط على أرنولد كل من سيسك فابريجاس الذي وصل للرقم ذاته في عمر 20 عامًا و134 يومًا، وواين روني الذي حققه في عمر 21 عامًا و63 يومًا.

أما بالنسبة للظهير الأيسر روبرتسون، فمنذ التحاقه بالبريميرليج في أغسطس 2014 بداية من رحلته مع هال سيتي وحتى الآن، لم ينجح أي مدافع في صناعة نفس العدد من الأهداف التي صنعها، حيث وصل إلى 27 هدفًا في البريميرليج خلال هذه الفترة على مستوى الصناعة.

أما بالنسبة لأفضل لاعب في أفريقيا ساديو ماني، فقد واصل أرقامه المميزة أمام ويست هام يونايتد، حيث شارك في 8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها أمامهم بواقع تسجيل 5 وصناعة 3.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

يذكر أن ليفربول قد عزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره اليوم ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 79 بعيدًا عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة.