أرنولد: ليفربول قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام ليستر!

ليفربول خسر بالثلاثة أمام الثعالب

وصف ترينت أليكساندر أرنولد، مدافع ليفربول، اللقاء الذي خسره فريقه أمام ليستر سيتي السبت بالبريميرليج بأحد أفضل المباريات التي قدمها الريدز.

ليفربول سقط بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد ليبتعد بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي ويفقد حظوظه عملياً في الحفاظ على لقبه.

اقرأ أيضاً .. فيديو | يورجن كلوب باكيًا: انتهت آمال ليفربول في لقب الدوري

وقال أرنولد للموقع الرسمي للنادي: "لمدة 70-75 دقيقة قدمنا مستوى رائعًا، من أفضل المستويات لنا، ضغط وقطع كرات على سبيل التسلية، لم ينجحوا في الخروج من مناطقهم".

وأضاف: "في الشوط الأول خلقنا عديد الفرص السانحة ولكن في الشوط الثاني سجلنا وتحكمنا ولكن الأمور انقلبت في خمس دقائق وهذه هي الكرة".

وواصل الظهير الأيمن: "الأمور حدثت سريعاً، برأيي كرة التعادل لم تكن مخالفة من الأساس، سمعت أنها كانت محل شك للتسلل ولكن ذلك ضمن اللعبة".

وختم: "الهدف الثاني يحدث مرة في المليون حقيقة، مجرد سوء تفاهم ولا يوجد أحد لإلقاء اللوم عليه، الهدف الثالث خسرنا الكرة في موضع خطر وتم عقابنا، نحتاج للتحسن في عقليتنا بمثل تلك المواقف".

اقرأ أيضاً .. المدرسة الألمانية وخيارات الماضي .. بدلاء يورجن كلوب في ليفربول!

ليفربول يتحول بتركيزه الآن نحو البطولة الأوروبية حيث يواجه منتصف الأسبوع لايبزيج الألماني لحساب ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.