أرنولد قبل قمة أتلتيكو مدريد: ليفربول يثق في نفسه كثيرًا

نحترم الخصم ولكننا نؤمن بحظوظنا..

اعتبر ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، أن فريقه يتحلى بالثقة اللازمة في إمكانياته والتي تؤهله لعبور بوابة أي فريق في المرحلة المقبلة وليس فقط أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول سيحلّ ضيفًا على الروخيبلانكوس في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي ذات الأذنين، وقد أعرب أرنولد عن سعادته عندما يتذكر ذكريات التتويج الأوروبي العام الماضي في قلب العاصمة الإسبانية وعلى نفس الملعب.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال أرنولد "الملعب يحمل ذكريات جيدة بالنسبة لنا، الكثير من الأحلام تحققت هنا، ولكننا لا نركز كثيرًا على الماضي، هدفنا هو فرصة الاستمرار في التنافس بهذه المسابقة.".

المزيد من الفرق

"الخطوة التالية هي محاولة الحصول على نتيجة إيجابية من هنا، نحن نعرف أن الأمر سيكون صعبًا بالتأكيد، لا نركز إطلاقًا على ما حدث هنا في يونيو الماضي."

كما تابع "لقد تكيفنا كفريق واحد آخر عامين، واجهنا العديد من الفرق ويمكننا الارتداد ومهاجمتهم، نحن ندرك ما نحن بصدد مواجهته، ولكننا نذهب إلى المباراة بخطة ونأمل أن نعود بنتيجة جيدة قبل مباراة الأنفيلد.".

"نريد أن نحقق أقصى ما يمكن تحقيقه، لا نُغير من تركيزنا بمختلف المسابقات، نحن نحترم الخصم كثيرًا، إذا كانت عقليتنا مناسبة، فلدينا فرصة في جميع المسابقات، نحن واثقون من ذلك."

"التجربة سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال جيدة، نحن نخطئ ونتعلم، بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بالتطور كفريق واحد قدر الإمكان وتعلم كيفية الفوز بالمباريات."

"نحن واثقون ونؤمن بقدراتنا، نحن ندخل المباراة بثقة، ولن يتغير الأمر أمام أي فريق نواجهه، بالنسبة لنا، نحن نفعل أفضل شيء نُدركه ونعرفه."

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في الوقت نفسه، فقد أثنى الدولي الإنجليزي على زميليه أليسون بيكر، حارس المرمى، وجو جوميز، قلب الدفاع، وشدد على أن كتيبة يورجن كلوب تمتلك 3 من أفضل قلوب الدفاع حول العالم.

"جوميز كان مذهلًا، لقد رأينا ذلك في الموسم الماضي أيضًا. الإصابة أحبطته ولكنه كان صبورًا، ومنذ أن تحصل على فرصته وتشبث بها جيدًا. الثلاثة قلوب دفاع المتواجدون بجوار فان دايك، جميعهم من طراز عالمي، لذلك لا مفاجأة في روعة ما يقدموه."

"لقد نفذت الكلمات منّا في وصف أليسون، حارس مذهل لا يُصدق يكون خلفك، إنه حارس مرمى من طراز عالمي وقد يكون الأفضل في العالم، ممتن له حقًا، منذ أن عاد من الإصابات ويحافظ على نظافة شباكه ويجعل الأمر يبدو سهلًا."

وأتم مجيبًا عن مقارنته بكافو "أحاول أن أكون في أفضل حُلة ممكنة، كرة القدم لعبة جماعية، لذا فجميع المحيطين يساعدونني بأفضل طريقة ممكنة، قد تأتي الجوائز التقديرية وقد لا تأتي، ولكنها لا تهمني كبعض اللاعبين الآخرين، ربما يتعلق الأمر عندي بالبطولات.".

يذكر أن ليفربول في طريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز باحتلاله صدارة الترتيب حاليًا برصيد 75 وبفارق يزيد عن 20 نقطة عن أقرب الملاحقين.