أرنولد: برشلونة فريقي المفضل بعد ليفربول

رغم الأسيست التاريخي لأوريجي.. أرنولد يحب برشلونة

قال ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول إن فريقه الثاني والذي يفضله ويحب طريقة لعبه وأسلوبه وأجوائه هو برشلونة.

وكان اسم أرنولد قد ارتبط ببرشلونة بناء على تلك الركلة الركنية الشهيرة التي مررها لديفوك أوريجي ليسجل الهدف الرابع للريدز في شباك الكتلان في ريمونتادا تاريخية.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال أرنولد إنه يحب برشلونة على الرغم من أنه لم يلعب لهم من قبل، إلا أنه يشعر أنهم يجمعهم الكثير من الخصال المشابهة بليفربول.

وأضاف: "أود أن أقول إن فريقي الآخر المفضل سيكون برشلونة. أشعر كما لو أن لديهم نفس القيم والمعتقدات التي توجد في ليفربول"

وتابع: "هم مثل ليفربول حيث يتمركزون في مدينة منفصلة، ولديهم مجموعة من القيم المختلفة، وقيم مثل العمل والمثابرة والنجاح كتلك التي نعمل من أجلها"

وأردف: "إذا كنت تشعر بالتوافق مع المدينة والبيئة التي تعيش فيها، وإذا كان الناس هناك يتقبلونك، إذا كنت تشعر وكأنك في المنزل، وستشعر أن المدينة والنادي عبارة عن أسرة"

سيسوكو يُرحب ببيع صلاح ويتوقع انتقال ماني لريال مدريد

يذكر أن أرنولد قد قدم أرقامًا مميزة مع ليفربول خلال الموسمين الماضي والحالي، حيث بات أكثر لاعبي العالم صناعة للأهداف خلال هذه الفترة.