"انظر لما يفعله على وسائل التواصل" .. أرنولد يعلق على شائعات تدريب كلوب إنجلترا

المدرب الألماني في عطلة

علق نجم ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد على الشائعات المنتشرة بخصوص ترشيح يورجن كلوب لتدريب منتخب إنجلترا خلفاً للمغادر جاريث ساوثجيت.

وأعلن ساوثجيت رحيله عن تدريب المنتخب عقب قيادته إلى نهائي يورو 2024 والخسارة من إسبانيا 2-1، ليتم ربط مدرب ليفربول السابق بالمنصب الشاغر رغم إعلانه التوقف عن التدريب وأخذ عطلة طويلة الأمد بعد الرحيل عن الريدز بحلول نهاية الموسم الماضي.

وقال أرنولد مع "ميرور": "استمتعت بالعمل معه وأملك ذكريات رائعة وعلاقة قوية، ولذا إذا حدث الأمر سيكون وكأننا نكمل من حيث توقفنا ولكن ستكون مفاجأة إذا قبل المنصب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأتبع: "كان واضحاً حين أعلن الرحيل (عن ليفربول)، المحادثة التي حظيت بها معه، وانظر لما يفعله على وسائل التواصل الاجتماعية، يبدو وأنه يستمتع بوقته، ستكون مفاجأة كبرى (قبول المنصب)".

وأكمل الظهير الأيمن: "ساوثجيت رجل رائع، والأمر كان كذلك مع يورجن ولكن بشكل يومي لأنك ترى كيف يتعامل هؤلاء الأشخاص مع نفسهم والآخرين".