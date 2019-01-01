أرقام متقاربة تُشعل مواجهة الشباب والتعاون

يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 8لقاءات

يلاقي فريق الشباب نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت ، الموافق الثاني من شهر نوفمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 8لقاءات، بينما يحتل التعاون المركز التاسع برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض 7لقاءات.

التقى التعاون والشباب 18 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز التعاون 6 مرات مقابل 7 مرات للشباب وهناك 5 حالات تعادل بينهما.

فاز الشباب مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها أمام التعاون في دوري المحترفين السعودي (ت 4 خ 5)، بعد فوزه 6 مرات في 7 لقاءات سابقة (ت 1).

حقق التعاون في الجولة الماضية فوزه الثالث هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (2-1 على الفيصلي)، ويطمح إلى الفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ أبريل الماضي.

فشل التعاون في التسجيل مرة واحدة فقط في آخر 18 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي، وكانت أمام خصمه الحالي الشباب في الجولة 29 من الموسم الماضي (0-0).

فاز الشباب في كل من آخر 3 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، بعد فوزه مرة واحدة فقط في 7 مباريات سابقة (ت 4 خ 2) – آخر مرة حقق سلسلة مماثلة أو أطول كانت بين ديسمبر 2018 ويناير 2019 (5).

يطمح الشباب إلى تسجيل هدفين على الأقل في 3 مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي لأول مرة له منذ يناير الماضي – لقد سجل هدفين في كل من آخر جولتين.

لم يسجل أي فريق آخر أهدافاً بالرأس أكثر من التعاون هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (4 بالتساوي مع الهلال والفيصلي) – سجلها تاوامبا (2) وطلال العبسي ونيلدو بيترولينا.

ساهم سيبا في إحراز 4 من أهداف الشباب الخمسة الماضية في دوري المحترفين السعودي (سجل 3 صنع 1) – لقد سجل في 3 مباريات متتالية لأول مرة له في المنافسة (خاض 19 مباراة سابقة).