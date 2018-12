أرقام ريال مدريد| البداية التهديفية الأسوأ منذ 15 عاماً

تغلب ريال مدريد على ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإسباني.

سجل هدف الفوز كريم بنزيما بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

هذا الهدف حمل الرقم 24 في الليجا هذا الموسم للميرينجي خلال 16 مباراة، ليعادل أسوأ بداية تهديفية له، والمسجلة في موسم 1993-1994.

24 - Real Madrid have scored 24 goals in 16 La Liga games this season, their worst tally at this stage since 1993/94 (also 24 goals). Drought. pic.twitter.com/SdMQ7gsF3n

ولكن على صعيد إيجابي، حقق ريال مدريد الشباك النظيفة الثالثة على التوالي في الليجا لأول مرة منذ سبتمبر 2015، تحت قيادة رافاييل بينيتيز.

3 - Real Madrid have kept three consecutive clean sheets in La Liga for the first time since September 2015, under Rafael Benitez (five games). Improvement. pic.twitter.com/nclDmJxwsR