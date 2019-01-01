أرقام رائعة لجنش في مشوار الزمالك نحو لقب الكونفدرالية

الأرقام تتحدث عن حارس مرمى الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وخاض الفريق المصري خلال مشواره نحو اللقب عددًا من المباريات الصعبة، ويُمكن القول أن عدد الأهداف القليلة التي قبلها في مرماه خلال 12 مباراة بدءً من دور المجموعات حتى النهائي لعب الدور الأبرز في تتويجه باللقب.

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ويعود الفضل الأكبر في هذا لحارس مرمى الفريق محمود جنش الذي ترك بصمة هائلة على مشوار الفريق نحو النهائي، إذ خاض جميع المباريات الـ12 باستثناء واحدة كانت أمام النجم الساحلي إيابًا وغاب عنها بسبب الإيقاف.

الأرقام تتحدث عن بصمة اللاعب، إذ لعب جنش 11 مباراة مع الزمالك لم يستقبل خلالها سوى 6 أهداف، وقد حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات وهو على قمة حراس مرمى البطولة في هذا الجانب.

وتصدى جنش لـ22 تسديدة، 17 تسديدة من داخل منطقة الجزاء و5 من خارج المنطقة، وقد بلغت نسبة تصديه 79%، وهي الأفضل بين الحراس الذين خاضوا 7 مباريات على الأقل في البطولة.