أرقام خيالية.. هالاند يكتسح ميسي ورونالدو

أين كان ميسي ورونالدو في عمر هالاند؟

أظهرت الإحصائيات تفوق إرلينج هالاند على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حينما كانا في نفس عمره، وهو أمر لا يبدو غريبًا بالنظر إلى ما يقدمه في الوقت الحالي.

وينافس هالاند هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي حيث يصارع ليفاندوفسكي على اللقب، ويقدم معدلات تهديفية جعلته الاسم الأبرز على الإطلاق في القارة العجوز هذا العام.

وبالعودة إلى الأرقام التي قدمها هالاند منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية، نجد أنه حتى وقتنا هذا يتفوق على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حينما كانا في نفس مرحلته العمرية.

المزيد من الفرق

وسجل إرلينج هالاند 62 هدفًا في 106 مباراة كلاعب محترف، وهو الرقم الذي احتاج كريستيانو رونالدو إلى 233 مباراة لكي يحققه، بينما وصل إليه ليونيل ميسي بعد 132 مباراة.

ويبلغ هالاند في وقتنا هذا 19 عامًا و10 أشهر، وفي هذا العمر لعب 106 مباراة كمحترف سجل خلالهم 62 هدفًا مع ريد بول سالزبورج وبوروسيا دورتموند.

وفي مثل هذا العمر، لعب كريستيانو رونالدو كمحترف 87 مباراة سجل خلالهم 12 هدفًا فقط، بينما لعب ليونيل ميسي 63 مباراة فقط سجل خلالهم 20 هدفًا.

أندية الدوري الإنجليزي تجمع على عودة التدريبات بشكل كامل

يذكر أن هالاند يعد أحد أبرز المنافسين على لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم بسبب معدله التهديفي المرتفع في الدوري النمساوي وكذلك في البوندسليجا، فضلًا عن كونه منافسًا على لقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن.