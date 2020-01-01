أرقام خيالية لليفربول بانتصاره على توتنهام

ليفربول كلوب يواصل التهام الخصوم وكتابة التاريخ

واصل ليفربول تقديم الأرقام المرعبة في الفترة الأخيرة بانتصاره على توتنهام، وتحقيق الانتصار الـ 20 من أصل 21 خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يأتي ذلك بعد أن حسم ليفربول قمة الجولة الثانية والعشرين أمام توتنهام بهدف نظيف، ليعلن عن الوصول إلى النقطة 61 مع تبقي مباراة مؤجلة له، ويقترب أكثر من حسم لقب البريميرليج وفرض هيمنته على الجميع في إنجلترا هذا الموسم.

وعقب انتصاره الليلة، وصل ليفربول إلى العديد من الأرقام المميزة، أولها تحقيق 61 نقطة من أصل 63 نقطة ممكنة في 21 مباراة خاضها حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعلى مستوى الموسم الماضي والحالي، فقد وصل ليفربول إلى المباراة رقم 38 على التوالي دون خسارة، وذلك منذ خسارته أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي مع بداية منافسات الدور الثاني.

وبات ليفربول صاحب ثالث أطول سلسلة تسجيل أهداف في مباريات متتالية في البريميرليج، وذلك بوصوله إلى 30 مباراة متتالية سجل فيها أهداف، ليبقى خلف أرسنال الذي سجل في 55 مباراة متتالية من مايو 2001 إلى نوفمبر 2002، ومانشستر يونايتد الذي سجل في 38 مباراة متتالية في الفترة بين ديسمبر 2007 ونوفمبر 2008.

ووصل ليفربول إلى المباراة السادسة على التوالي بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لم يحققه منذ فترة تولي المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز قيادة الفريق قبل أكثر من 10 سنوات.

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في النهاية نجح ليفربول في الخروج بانتصار هام، وانتهت المباراة بصورة معتادة لمباريات مورينيو أمام كلوب، تلك التي أنهت واحدة منها مسيرة السبيشيال وان مع مانشستر يونايتد.