أرشافين: أوزيل ليس مناسبًا لأرسنال ولا مستقبل له

نجم أرسنال السابق يهاجم مسعود أوزيل

قال نجم أرسنال السابق أندري أرشافين إن مسعود أوزيل ليس مناسبًا للجانرز ولا مستقبل له مع النادي اللندني في الفترة المقبلة.

وكان أوزيل قد تعرض للعديد من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد تذبذب مستواه في السنوات الأخيرة واتهامه الدائم بالكسل.

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وحول ذلك، قال أندري أرشافين النجم الدولي الروسي ولاعب أرسنال السابق إن الطريقة التي يلعب بها مسعود أوزيل لا تناسب الفريق اللندني.

وأضاف: "أوزيل لاعب من الطراز العالمي، ولكن بالنسبة لي هو ليس مناسبًا لأرسنال، أنا أحترمه كثيرًا ولكنني أشعر أن عليه الرحيل"

وتابع: "أوزيل صانع ألعاب مميز ولكن بالنسبة لي فاللاعب المفضل لدي في هذا المركز والذي تألق مع أرسنال لسنوات طويلة هو سيسك فابريجاس"

وأردف: "في ذلك الوقت لم أكن أفكر بنفس الطريقة، ولكن الآن عندما عدت إلى الوراء تذكرت كيف كان قائدًا حقيقيًا وأحد أبرز اللاعبين في العالم"

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يذكر أن أرشافين قد انضم إلى أرسنال بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2008 والتي تألق فيها مع المنتخب الروسي وخطف أنظار الجميع بأدائه.