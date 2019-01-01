أرسنال يكثف اهتمامه بزاها ويصطدم بمطالب بالاس المادية

ربما يلجأ المدفعجية لبيع أوباميانج

أبدى نادي أرسنال اهتمامه الشديد بالتعاقد مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مركز الجناح يمثل أزمة كبيرة للمدفعجية المدرب أوناي إيمري، وهو ما دفع الإسباني في التفكير بصفقة جديدة.

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وسط التكهنات حول رغبة في ضم ريان فريزر جناح بورنموث، ويانيك كاراسكو لاعب داليان يفانج، يبدو أن أرسنال لديه أولوية أخرى.

موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكد رغبة أرسنال في التعاقد مع زاها هذا الصيف.

وتبدو العقبة الأكبر أمام الصفقة، هي قيمة اللاعب التي تصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

المبلغ يبدو ضخماً لميزانية أرسنال، حيث تقدر قيمتها بـ45 مليون جنيه إسترليني فقط.

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الخيار الأكثر منطقية للنادي اللندني، هو بيع أحد نجومه وعلى رأسهم بيير أيميريك أوباميانج.

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ومع ذلك الخطوة لا تبدو سهلة، نظراً للأهمية الشديدة للمهاجم الجابوني بالفريق، وحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وفي حالة الفشل في ضم زاها المتواجد حالياً مع كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية، قد يلجأ أرسنال لفريزر أو كاراسكو، وربما فلوريان توفان جناح مارسيليا.