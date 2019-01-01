أرسنال يسعى لحسم صراعه مع توتنهام حول مدافع سانت إيتيان

اللاعب وافق بالفعل على الانضمام إلى كتيبة أوناي إيمري

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر مجلس إدارة نادي سانت إيتيان الفرنسي، تأجيل حسم صفقة انتقال لاعب الفريق ويليام صلبيا إلى نادي أرسنال الإنجليزي، بعد دخول توتنهام في المفاوضات.

وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات اللاعب الشاب مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، الأسبوع الماضي.

ولكن قدم نادي توتنهام عرضاً بنفس القيمة المالية للفريق الفرنسي، ولكن يوجد خلاله إضافات، وهذا ما أعجب إدارة سانت إيتيان.

وطلبت إدارة النادي الفرنسي، من أرسنال رفع عرضها وهذا ما قامت به الإدارة، وأصبحت الكفة متعادلة للتعاقد مع اللاعب الشاب.

⚪️🔴 رسميًا.. تريبير لاعب توتنهام إلى أتلتيكو مدريد لمدة 3 سنوات✍️ pic.twitter.com/dfxAJemuTF — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

ومن جانبه قد وافق المدافع صاحب الـ 18 عاماً على الانضمام إلى أرسنال بعقد يمتد لخمس سنوات، وسيقضي سنته الأولى على سبيل الإعارة في ناديه الحالي.

وحددت إدارة الكشافين لنادي أرسنال أن صلبيا سيكون أحد أهم الأهداف للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد متابعته بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم المنصرم.