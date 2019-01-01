يوفنتوس يرفض طلب أرسنال لاستعارة روجاني

النادي الإيطالي يضع نظيره الإنجليزي في ورطة حقيقية

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضاً رسمياً من نظيره الإنجليزي أرسنال، من أجل التعاقد مع مدافعه دانيلي روجاني.

أرسنال يبحث التعاقد عن مدافع جديد، بناء على تصريحات المدرب الإسباني أوناي إيمري، عقب ضم داني سيبايوس ونيكولاس بيبي.

تقارير صحفية أكدت تقدم المدفعجية بعرض رسمي ليوفنتوس، من أجل استعارة روجاني لمدة موسمين مع خيار الشراء.

ويأتي ذلك استغلالاً لخروج اللاعب من حسابات المدرب ماوريسيو ساري، عقب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت.

ومع ذلك قوبل العرض بالرفض، نظراً لرغبة ساري في دخول الموسم بخمس مدافعين، لوجود شكوك حول جاهزية الإيطالي المخضرم جيورجيو كيليني.

وأما روجاني فيفضل أيضاً البقاء في تورينو، من أجل القتال على فرصته مع السيدة العجوز الموسم القادم.

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وهو ما يضع أرسنال في ورطة حقيقية قبل أيام من نهاية السوق يوم الخميس 8 أغسطس، حيث قرر البحث عن أهداف أخرى وعدم العودة بعرض جديد لصاحب الـ25 عاماً.

وعلى جانب آخر قرر المدفعجية تكثيف اهتمامهم بكيران تيرني ظهير سيلتك الاسكتلندي، ومن المتوقع التقدم بعرض قيمته 25 مليون جنيه إسترليني لضمه خلال الأيام القليلة القادمة.