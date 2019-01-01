ميركاتو أرسنال - ميزانية الـ40 مليون وهدوء ما قبل العاصفة

ميركاتو ناري للمدفعجية على عكس المتوقع

البداية لم تكن مثيرة لأرسنال، بل في الحقيقة كانت مماثلة لتشيلسي الذي يعاني من عقوبة الحظر بعدم ضم أي لاعبين جدد.

ارتباطات أرسنال مع انطلاقة الميركاتو، كانت بأسماء متواضعة لا تستطيع مساعدة الفريق بأي شكل من الأشكال، ومزاعم حول ميزانية تصل لـ40 مليون إسترليني فقط.

تعاقد غير مرضي مع جابريل مارتينيلي الجناح البرازيلي المغمور، لتنتشر عدة تساؤلات عن طموح النادي، قبل أن تأتي العاصفة في الأسابيع الأخيرة.

المجمل مرضي إلى حد كبير لجمهور أرسنال، كخطوة إيجابية نحو ما هو قادم مع المدرب أوناي إيمري.

هدوء ما قبل العاصفة

دخل أرسنال الميركاتو ولديه العديد من الاحتياجات في مختلف مراكز الملعب، وسط حالة كبيرة من التشاؤم لجماهير النادي اللندني.

قلب دفاع، وظهير أيسر وكذلك أيمن لحين عودة هيكتور بيليرين، وأيضاً لاعب جناح وخط وسط تعويضاً لرحيل آرون رامسي.

بالنسبة لقلب الدفاع، الطموحات كانت عالية ولكن انتهت بديفيد لويز مدافع تشيلسي المخضرم، رغم اعتراضات البعض عليه، إلا أنه أفضل من كل المدافعين الحاليين.

رحيل لوران كوسيلني تطلب من أرسنال تعويضه بلاعب خبرة في البريميرليج، وهي الميزة التي يمتلكها المدافع البرازيلي.

بالطبع التعاقد مع دايوت أوباميكانو أو دانيلي روجاني، كان سيلقى ترحيباً أكبر ولكن تلك الخيارات لم تكن متاحة بالسعر المناسب.

مشكلة الظهير الأيسر تم حلها بضم كيران تيرني، موهبة مميزة ومن أفضل اللاعبين في الدوري الاسكتلندي، وضمه يمثل خطوة كبيرة للأمام.

وأما عن بديل رامسي، فداني سيبايوس يمتلك الإمكانيات الكافية في حالة تطوره مع المدفعجية كخيار أساسي، ليصبح أفضل حتى من الدولي الويلزي.

وعلى الجانب الآخر يأتي تعاقد مميز بضم ويليام ساليبا مدافع سانت إيتيان، ولكنه سيبقى مع فريقه الفرنسي حتى الموسم القادم.

مغادرة لوران كوسيلني وكارل جينكنسون أنباء لا تأتي سلبية إلى حد كبير، بل إشارة إيجابية لإعادة تجديد دماء الفريق.

هجوم ناري

يمتلك أرسنال بطبيعة الحال ثنائي من أفضل المهاجمين في أوروبا، وهما بيير أوباميانج وأليكساندر لاكازيت، لاسيما التفاهم الكبير بينهما.

هجوم أرسنال ازداد رعباً باستقدام الإيفواري نيكولاس بيبي، من ليل الفرنسي بـ72 مليون جنيه إسترليني.

الصفقة ليست مجرد إضافة قوية وثلاثي هجومي ناري لأرسنال، بل رسالة تؤكد أن النادي لازال قادراً على جلب ألمع النجوم.

ضم بيبي وتواجده بجوار أوباميانج ولاكازيت والحفاظ على تلك المجموعة، يعبر عن طموح إدارة أرسنال الجديد بعد حملة من الانتقادات.

:star:لويز إلى آرسنال

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بكل تأكيد الساعات الأخيرة من نهاية الميركاتو الصيفي في البريميرليج قد نشاهد تطورات ومفاجآت جديدة ! ✍

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تخلي المدفعجية عن أليكس أيوبي أثار العديد من علامات الاستفهام، ولكن تواجد الثلاثي بوكايو ساكا، ريس نيلسون ومارتينيلي، ربما يُعوض رحيل النيجيري.

صفقات أرسنال بغض النظر عن عدم ضم مدافع سوبر وظهير أيمن بديل، إلا أنها تمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل مختلف، والاقتراب قليلاً من مانشستر سيتي وليفربول.