أرتيتا يكشف سبب صراخه على نجم آرسنال خلال مواجهة وولفرهامبتون

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال يكشف عن سبب صراخه على نجم المدفعجية داني سيبايوس.

كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال عن سبب صراخه المستمر في لاعبه داني سيبايوس خلال مواجهة اليوم أمام وولفرهامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب عقب المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، وتطرق خلالها للحديث عن أداء نجوم فريقه.

وقال أرتيتا: "أنا سعيد للغاية من أجل لاكازيت فهو يستحق تسجيل ذلك الهدف بشكل كامل، هو دائمًا ما يتحرك ويتدرب كل يوم ويقدم أفضل ما لديه".

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وأضاف عن جرانيت جاكا وموستافي: "نحاول أن نساعد كل لاعب في الفريق على التطور، أنا أشعر بالكثير من الثقة فيهما".

وتطرق للحديث عن الشاب ساكا وقال: "لديه القدرة على تقديم أفضل ما لديه وتسجيل الأهداف كما فعل، هو لاعب ذكي للغاية ويتعامل بشكل رائع داخل منطقة الخصم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن داني سيبايوس وصراخه المستمر معه: "أحاول أن أنقل له كل ما يحدث حتى يكون واعيًا لكل ما حوله داخل الملعب".

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد فاز اليوم بهدفين نظيفين ورفع رصيده للنقطة الـ 49 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.