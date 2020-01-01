أرتيتا يحذر الاتحاد الإنجليزي بسبب البريكسيت

أرتيتا يخشى أن يكون خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي تأثيره على الأندية

حذر مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي من تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة، على خلفية خروج إنجلترا من التحاد الأوروبي.

إنجلترا كانت قد خرجت من الاتحاد الأوروبي أول أمس بعد 24 عاماً على تواجدها ضمن التحالف الأوروبي.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: الإنجليزية: "تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي سيقلل من مستوى التنافسية بين اللاعبي".

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وأضاف: "اعتقد أن النجاح الذي تقدمه المنتخبات الإنجليزي بفئاتها المختلفة في الوقت الحالي يرجع إلى وجود تنافس بين اللاعبين الأجانب والإنجليزي على مستوى الأندية".

وتابع: "إنهم يسيرون الآن في الطريق الصحيح الاختلاط الذي يحيط بالدوري من لاعبين أجانب وملاك ومدربين ميز إنجلترا عن باقي الدوريات، وهذا ما يجعلها غنية للغاية".

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد الإنجليزي في مشكلة كبيرة مع الدولة التي ستتوقف عن استخدام قواعد الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة، مما يعني أنه من الممكن أن يتم تقليص اللاعبين الأجانب.

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ويقترح الاتحاد الإنجليزي زيادة اللاعبين الإنجليز في قائمة تضم 25 لاعباً من 13 إلى 17 لاعباً وهو الأمر الذي يجعلهم يعتقدون أنه غير قادرين على المنافسة في الخارج.

وأردف: "لا أظن أن الآن هو الوقت المناسب لتغيير النظام علينا التركيز في أمور أخرى، ولن أتحدث باستفاضة قبل أن يتواجد قرار رسمي".

أرسنال سبق له الاستفادة بحرية انتقال اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي بأي عمر في انتقال سيسك فابريجاس صاحب الـ16 عاماً وهو ما يمنعه الفيفا قبل بلوغ اللاعبين عامهم الـ18.