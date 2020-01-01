أرتيتا: متحمس لأول مبارياتي الأوروبية مع أرسنال

أرتيتا أكد أن درس أولمبياكوس بشكل جيد

تحدث مدرب أرسنال الإنجليزي مايكل أرتيتا، عن مواجهة فريقه غداً، في ذهاب دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي أمام أولمبياكوس اليوناني.

أرسنال يواجه أولمبياكوس يوم غداً الخميس على ملعب فريق أولمبياكوس، في أول مباريات أرتيتا الأوروبية في قيادة أرسنال.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "متحمس للغاية بشأن خوضي أول مباراة لي كمدرب للفريق، أنا أعلم مدى التحديات التي نواجهها".

وتابع أرتيتا: "سوكراتيس كان مساعداً لي في معرفة الأجواء وما سنواجهه هناك، وأعلم أن الأمور ستكون صعبة بسبب نوعية المشجعين الذين سنلتقيهم".

وحول غياب ماتيو جندوزي عن لقاء نيوكاسل أمام أرسنال أوضح: "بسبب الطريقة التي نلعب بها والتي نتدرب بها، والتي نعيش بها، لن يتواجد معنا ولكن نأمل أن يكون في قادم المباريات جاهزاً".

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وعن صفقة أرسنال الجديدة بابلو ماري أكد أرتيتا أنه يؤدي جيداً رفقة فريق 23 عاماً، وننتظر أن يتواجد معنا في الفريق الأول قريباً.

يذكر أن أرسنال خسر نهائي بطولة الدوري الأوروبي العام الماضي أمام تشيلسي برباعية مقابل هدف.