أرتيتا: كنت على يقين من أنني سأعود لأرسنال

يعد الجمهور بالأفضل..

كشف مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أنه كان يعرف أنه سيعود حتمًا للجانرز، مؤكدًا على أنه يحب التدريب وسعى لاكتساب الخبرة مبكرًا من أجل قيادة فريقه في يوم من الأيام.

وكان أرتيتا قد خلف أوناي إيمري في قيادة أرسنال، ليترك بذلك عمله كمساعد لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي ويأخذ خطوته الأولى كمدرب خلال مباراة بورنموث والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منها.

المدرب الإسباني سيخوض أول مباراة له في الإمارات مساء الأحد، عندما يلتقي أرسنال مع تشيلسي في ديربي لندني كبير وصعب، ويسعى أرتيتا لجلب الانتصار الأول للجانرز منذ مدة في البريميرليج.

أرتيتا في تصريحات صحفية قال "أذكر آخر مرة كنت فيها في نفق غرف خلع الملابس بملعب الإمارات، قلت حينها لزوجتي أنني يومًا ما سأعود إلى هنا كمدرب، لقد كان حلمًا وتحقق بصورة أسرع مما كنت أتوقع.".

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"لقد كان الأمر واضحًا بالنسبة لي فيما أريد أن أفعله، فقبل أن أعتزل بعامين بدأت في الإعداد لأصبح مدربًا كي أتحصل على الرخص والتدريب اللازمين. أنا حقًا سعيد بما أنا فيه الآن."

وتابع "أحاول أن أستمتع أكثر وأكثر، ولكنني بالفعل مستمتع بما أقوم به، هذه المهنة تستحق أن تستمتع بها أكثر مما قد يظن البعض.".

وأتم "الكثير من الأشياء تحدث في عالم كرة القدم ولكنني آمل أن يكون المحيطين بي على قدر من فهم بأين نحن الآن. سنعمل بقصارى جهدنا قدر المستطاع وأنت تعلم أن في نفس الوقت ستكافأ على قدر جهدك.".