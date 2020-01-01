الدوري الإنجليزي الممتاز

أرتيتا: عوار؟ لا أعرف ولكن أتوقع نهاية مثيرة للميركاتو

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty
تصريحات المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتا عقب الخسارة أمام ليفربول

يذكر أنه بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول ويصبح بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات، ويتقاسم صدارة البريميرليج مع إيفرتون، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السادسة ويتراجع إلى المركز الخامس.

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