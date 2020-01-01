أرتيتا: عوار؟ لا أعرف ولكن أتوقع نهاية مثيرة للميركاتو
رفض المدير الفني لنادي آرسنال ميكيل أرتيتا الحديث عن انضمام حسام عوار إلى صفوف الفريق ولكنه أكد في الوقت نفسه أن كل شيء وارد وأنه يتوقع نهاية مثيرة لسوق الانتقالات الصيفية.
وجاء ذلك في حديث المدير الفني الإسباني عقب مباراة فريقه أمام ليفربول، وتضمن حديثه أيضًا تقييمه لما حدث في المباراة وكذلك وجهة نظره في الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وحوّل ليفربول تأخره بهدف إلى فوزٍ غالٍ بثلاثية على ضيفه آرسنال، في قمة أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعقب المباراة، قال آرتيتا: "حسام عوار؟ لا أعرف شيئًا عن هذه المسألة، ولكنني أتوقع أن يكون سوق الانتقالات الصيفية مزدحمًا في آخر أيامه هذا العام ويشهد حركة كبيرة من التنقلات"
وأضاف: "بالنسبة لفيروس كورونا يعمل الجميع لخلق بيئة آمنة تمنع انتشار الفيروس من جديد، لا يمكننا تخفيف أي من القواعد التي لدينا في الوقت الحالي لكي لا تتفاقم الأمور""
وتابع: "لاكازيت قدم مباراة كبيرة وسجل هدفًا، لم يكن موفقًا في لقطة أو اثنين وهذا طبيعي في كرة القدم، هو أحد أهم لاعبينا ويقدم عملًا رائعًا في التدريبات والمباريات كذلك"
وأردف: "أنفيلد حقا مكان صعب لكي تلعب فيه، ليفربول فريق جيد حقًا. بقينا في المباراة طوال الـ 90 دقيقة ولكن حين أتيحت لنا الفرص السانحة للتسجيل لم نسجل"
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يذكر أنه بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول ويصبح بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات، ويتقاسم صدارة البريميرليج مع إيفرتون، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السادسة ويتراجع إلى المركز الخامس.