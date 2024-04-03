فرصة لبرشلونة؟.. تصريح مثير من أرتيتا بشأن مصيره مع آرسنال!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن مصيره مع العملاق الإنجليزي، علمًا بأن اسمه ارتبط بتدريب برشلونة الموسم المقبل، بعد إعلان تشافي هيرنانديز رحيله بنهاية الموسم الجاري عن النادي الكتالوني.

ورغم نفي أرتيتا إمكانية قيادة برشلونة (نادي طفولته) بنهاية الموسم، إلا أن مستقبله على المدى الطويل في استاد الإمارات ليس محسومًا بعد، فلا يزال المدرب الإسباني غير قادر على تقديم تحديث بشأن أي تجديد محتمل.

وتولى أرتيتا قيادة آرسنال في ديسمبر 2019 خلفًا لأوناي إيمري، بعقد مدته 3 سنوات ونصف، قبل أن يوقع على عقد جديد يستمر حتى صيف 2025.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: "لا شيء (بشأن مصيري)، أنا سعيد حقًا، ولا يزال لدي عام في عقدي، وهذا وقت طويل في كرة القدم، اللاعبون سعداء والنادي سعيد ولا توجد مشاكل، أركز فقط على المباريات والفوز، وهذا هو أهم شيء في الوقت الحالي".

ويخوض آرسنال سباقًا ساخنًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتخلف عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، ويتفوق على مانشستر سيتي (الثالث) بفارق نقطة، مع تبقي 9 مباريات في الموسم، كما يستعد لمباراة مصيرية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.