أرتيتا: أعرف كيف أطور النني، ولديه الكثير ليقدمه لآرسنال

ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال يشيد بمحمد النني نجم المدفعجية بعد ما قدمه اليوم أمام فولهام.

أعرب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال عن سعادته بما قدمه فريقه من مستويات اليوم أمام نظيره فولهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا عقب المباراة وأشاد فيها بمحمد النني، وبقدراته الكبيرة، وأكد في التصريحات نفسها أن المصري لديه مساحة تطور كبيرة.

وقال أرتيتا: "لقد كان الفريق يتدرب بشكل رائع وذلك ظهر في لقاء اليوم، لقد كانت مواجهة جيدة بالنسبة لجابرييل ولم يكن يلعب في آخر ستة أشهر بكل الظروف التي تمر بها فرنسا، وأردت أن أمنحه بعض الوقت".

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وأضاف: "النني كان ممتازًا منذ اليوم الأول له في التدريبات، هو لاعب أنا أعرفه بشكل كبير، وسبق لنا أن لعبنا بجوار بعضنا البعض من قبل".

وأكمل: "أعرف بالتحديد ما الذي هو قادر على أن يمنحنا إياه، وأعلم كذلك ما الذي هو في حاجة إليه من أجل التطور، واليوم كان أداءه استثنائيًا".

وكان النني قد شارك في مباراة اليوم أساسيًا مع آرسنال واستمر في الملعب حتى نهاية اللقاء ليشارك في أول 90 دقيقة له مع المدفعجية منذ أشهر.

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء اليوم الافتتاحي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على نظيره فولهام.